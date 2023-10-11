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Квартиры в Себу, Филиппины

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6 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Себу, Филиппины
Квартира 2 спальни
Себу, Филиппины
Количество спален 2
Площадь 52 м²
Этаж 10
Avida Riala - это проект компании Ayala Lands, также ведущего девелопера в стране. Риала …
€218,000
Студия в Mabolo, Филиппины
Студия
Mabolo, Филиппины
Площадь 24 м²
Этаж 9
Кондоминиум Persimmon разработан компанией Aboitizland, одним из ведущих застройщиков в стра…
€50,000
Пентхаус в Себу, Филиппины
Пентхаус
Себу, Филиппины
Площадь 700 м²
Срочная продажа пентхауса в Cebu IT Park Centrale. Это внутри ИТ-парка Себу, который подх…
€2,42 млн
Студия в Себу, Филиппины
Студия
Себу, Филиппины
Площадь 20 м²
Этаж 9
Mivesa Garden Residences - проект средней этажности в городе Себу, разработанный компанией C…
€50,000
Квартира 2 спальни в Себу, Филиппины
Квартира 2 спальни
Себу, Филиппины
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Этаж 2
Mivesa Garden Residences - проект средней этажности в городе Себу, разработанный компанией C…
€131,000
Квартира 1 спальня в Себу, Филиппины
Квартира 1 спальня
Себу, Филиппины
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Этаж 8
Mivesa Garden Residences - проект средней этажности в городе Себу, разработанный компанией C…
€100,000

Параметры недвижимости в Себу, Филиппины

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