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Жильё с видом на море в Distrito Panama, Панама

квартиры
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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Caimitillo, Панама
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Caimitillo, Панама
Комнаты 4
Площадь 337 м²
Количество этажей 56
Представляем Вашему вниманию апартамент 336, 9 м2 с полной чистовой отделкой, с видом на оке…
€932,224
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Distrito Panama, Панама
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Distrito Panama, Панама
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 368 м²
Количество этажей 24
Комплекс Милый Дом (Готовый)   Расположенный всего в 15 минутах езды от центра города …
€2,16 млн
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Caimitillo, Панама
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Caimitillo, Панама
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 24
Комплекс Милый Дом (Готовый)   Расположенный всего в 15 минутах езды от центра города …
€312,961

Параметры недвижимости в Distrito Panama, Панама

с видом на горы
недорогая
элитная
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