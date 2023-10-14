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Пентхаусы с видом на море в Distrito Panama, Панама

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Distrito Panama, Панама
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Distrito Panama, Панама
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 368 м²
Количество этажей 24
Комплекс Милый Дом (Готовый)   Расположенный всего в 15 минутах езды от центра города …
€2,16 млн

Параметры недвижимости в Distrito Panama, Панама

недорогая
элитная
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