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Купить вилла с бассейном на Северном Кипре

Кирения
147
Фамагуста
136
Agios Epiktitos
32
Karavas
23
Никосия
9
Трикомо
4
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1 объект найдено
Вилла 4 комнатыв Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 комнаты
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 280 м²
€ 704,180

Параметры недвижимости на Северном Кипре

с видом на горы
с видом на море
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