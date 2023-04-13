Купить вилла с видом на море на Северном Кипре

Вилла 4 спальни Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра 5 Количество комнат 2 ванных комнат 900 м² Количество этажей 2

€ 648,586

Расположенный в самом сердце Кирении, он разработан с одной центральной идеей: жизнь как веч…