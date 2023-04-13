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Купить вилла с видом на горы на Северном Кипре

Кирения
147
Фамагуста
136
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32
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15 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 670,512
Villa 3 bedrooms, 3 bathrooms, Closed area 155m2 , Living area 300m2, Land 430m2, Included w…
Вилла 3 спальнив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 190 м² Количество этажей 1
€ 244,964
Our detached houses are located in Famagusta- Mutluyaka region, the first phase of our proje…
Вилла 3 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 230 м² Количество этажей 2
€ 464,485
Вилла 3 спальнив Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 480 м²
€ 398,112
Статус : вилла Количество комнат: 3+1 С бассейном  Общая площадь: 480 кв.м …
Вилла 3 спальнив Peristeronari, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Peristeronari, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 495 м² 1/1 Этаж
€ 412,228
Наш проект Villa Romance, состоит из 11 умных вилл. Особенности Вилл- 1. 3 спальни & &…
Вилла 3 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 155 м²
€ 482,283
Вилла 4 спальнив Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
5 Количество комнат 2 ванных комнат 900 м² Количество этажей 2
€ 648,586
Расположенный в самом сердце Кирении, он разработан с одной центральной идеей: жизнь как веч…
Вилла 2 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат
Цена по запросу
О проекте и быке; Доступ к пляжу и быку; 500 м до поля для гольфа Korineum & Taurus; Муницип…
Вилла 2 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м²
Цена по запросу
О проектеПрямой доступ к & ldquo; бухта & rdquo; пляж1 км до поля для гольфа KorineumОбщий б…
Вилла 1 спальняв Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
Цена по запросу
О проекте200 м до & ldquo; The Cove & rdquo; пляж1 км до поля для гольфа KorineumОбщий бассе…
Вилла 3 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 290 м² Количество этажей 2
€ 395,386
Современная вилла с 3 спальнями, в самом красивом регионе - Эсентепе. Общая площадь: 290м…
Вилла 4 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
5 Количество комнат 4 ванных комнат 285 м² Количество этажей 2
€ 326,476
Новый комплекс Zephyr расположен в зеленой зоне, много зелени невероятно красивая территория…
Вилла 4 комнатыв Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 комнаты
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 280 м²
€ 704,180
Вилла 3 спальнив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 325 м² Количество этажей 1
€ 385,123
Специальный проект, состоящий из 9 вилл в регионе Фамагуста Саламин.& NBSP; Известный св…
Вилла 3 спальнив Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат 200 м²
€ 167,606

Параметры недвижимости на Северном Кипре

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