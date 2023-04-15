Купить вилла с видом на море в Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра

Квартира 2 спальни Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра 3 Количество комнат 1 ванных комнат 116 м² 3 Этаж

€ 132,804

Готовый блок в новом комплексо апартаментов и вилл в 50 м от соственног & nbsp; плаща, с Дей…