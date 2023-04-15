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Купить недвижимость с видом на море в Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра

20 объектов найдено
Дом 3 спальнив Bahceler, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 3 спальни
Bahceler, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 343 м² 25/26 Этаж
€ 877,000
Продаеться роскошный пентхаус с личным басейном на терресе, в новом строящимся комплексе в с…
Квартира 3 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 125 м²
€ 65,364
Квартира 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 80 м²
€ 67,336
Пентхаус 3 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 266,211
Пентхаус 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 141,002
Квартира 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 74,336
Квартира 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 56,288
Квартира 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 64,748
Пентхаус 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 155,553
Квартира 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 77,156
Пентхаус 3 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 333,328
Квартира 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 107,161
Квартира 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 72,757
Квартира 1 ваннаяв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 ванная
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 46,813
Квартира 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 86 м²
€ 67,439
Квартира 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат 100 м²
€ 102,715
Пентхаус 3 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат 334 м²
€ 306,590
Пентхаус 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат 97 м²
€ 121,287
Квартира 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 52 м²
€ 51,773
Квартира 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 77 м²
€ 59,658
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