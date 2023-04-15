Купить пентхаус в Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра

Пентхаус 3 спальни Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра 1 Количество комнат 3 ванных комнат 170 м² 12/12 Этаж

€ 244,857

Этот современный и элегантный курорт Afik Group расположен в Лонг-Бич, Искеле, всего в 5 мин…