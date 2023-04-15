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Купить дом с бассейном в Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра

1 объект найдено
Дом 3 спальнив Bahceler, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 3 спальни
Bahceler, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 343 м² 25/26 Этаж
€ 877,000
Продаеться роскошный пентхаус с личным басейном на терресе, в новом строящимся комплексе в с…
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