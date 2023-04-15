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Купить дом в Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра

5 объектов найдено
Дом 3 спальнив Bahceler, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 3 спальни
Bahceler, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 343 м² 25/26 Этаж
€ 877,000
Продаеться роскошный пентхаус с личным басейном на терресе, в новом строящимся комплексе в с…
Вилла 3 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 2 ванных комнат 158 м² Количество этажей 2
€ 138,016
Роскошная вилла находится в одном из излюбленных  комплексов Северного Кипра, отлично п…
Вилла 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 119,569
Вилла 3 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 150,026
Вилла 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 2 ванных комнат 129 м²
€ 109,978
Это как раз то место, и оно вас не подводит. Отель расположен на восточном побережье острова…
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