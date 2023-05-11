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Дуплексы с бассейном в Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра

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2 объекта найдено
Дуплекс 4 комнаты в Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Дуплекс 4 комнаты
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1
€ 147,200
Дуплекс 4 комнаты в Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Дуплекс 4 комнаты
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1
€ 183,500
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