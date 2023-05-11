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Квартиры с бассейном в Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра

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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 комнаты
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1
€ 124,500
Квартира 2 комнаты в Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 комнаты
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1
€ 126,000
Квартира 6 комнат в Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 6 комнат
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Этаж 1
€ 295,000
Квартира 3 комнаты в Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 комнаты
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1
€ 87,000
Квартира 3 комнаты в Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 комнаты
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1
€ 98,000
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