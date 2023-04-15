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Купить квартиру с видом на горы в Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра

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5 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 125 м²
€ 65,364
Квартира 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 53 м²
€ 43,057
Квартира 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 89 м²
€ 66,921
Квартира 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 144 м²
€ 98,565
Пентхаус 3 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат 334 м²
€ 306,590
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