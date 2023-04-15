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Турецкая Республика Северного Кипра
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Трикомо
Купить недвижимость в Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
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71 объект найдено
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Дом 3 спальни
Bahceler, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
343 м²
25/26 Этаж
€ 877,000
Продаеться роскошный пентхаус с личным басейном на терресе, в новом строящимся комплексе в с…
Квартира
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
86 м²
€ 155,807
Caesar Resort/«Цезарь Ресорт» - великолепный жилой комплекс на побережье&nb…
Вилла 3 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
2 ванных комнат
158 м²
Количество этажей 2
€ 138,016
Роскошная вилла находится в одном из излюбленных комплексов Северного Кипра, отлично п…
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
4/6 Этаж
€ 82,414
Е…
Квартира 2 спальни с Вид на жительство и гражданство
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
5/6 Этаж
€ 80,341
Если вы желаете жить в собственном доме, то данный комплекс представляет вашему вниманию тау…
Квартира 1 спальня с Вид на жительство и гражданство
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
Количество этажей 13
€ 64,272
Один из самых шикарных комплексов Северного Кипра с отличным инвестиционным потенциалом от з…
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
80 м²
€ 53,951
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
88 м²
€ 88,190
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
70 м²
€ 92,340
Квартира 1 ванная
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
38 м²
€ 45,651
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
68 м²
€ 61,733
Квартира 3 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
125 м²
€ 65,364
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
80 м²
€ 67,336
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 73,208
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 89,113
Квартира
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 80,653
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 80,653
Пентхаус 3 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 266,211
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 83,360
Пентхаус 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 141,002
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 74,336
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 56,288
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 64,748
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 62,492
Пентхаус 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 155,553
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 77,156
Пентхаус 3 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 333,328
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 107,161
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 72,757
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