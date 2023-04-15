Купить недвижимость в Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра

Квартира 2 спальни с Вид на жительство и гражданство Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра 3 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м² 5/6 Этаж

€ 80,341

Если вы желаете жить в собственном доме, то данный комплекс представляет вашему вниманию тау…