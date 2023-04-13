Купить таунхаус с видом на море на Северном Кипре

Квартира 2 спальни Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра 1 Количество комнат 1 ванных комнат 89 м² 2/4 Этаж

€ 63,259

Все дело в месте, и этот не подведет вас. Расположен на восточном побережье острова с красив…