Купить таунхаус с видом на горы на Северном Кипре

Квартира 2 спальни Каравас, Турецкая Республика Северного Кипра 2 Количество комнат 2 ванных комнат 144 м² 2/2 Этаж

€ 137,168

Предлагаем Вашему вниманию малоквартирный дом в Алсанжаке, в пешей доступности от одного из …