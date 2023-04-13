Купить недвижимость с бассейном на Северном Кипре

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Дом 3 спальни
Bahceler, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
343 м²
25/26 Этаж
€ 877,000
Продаеться роскошный пентхаус с личным басейном на терресе, в новом строящимся комплексе в с…
Квартира 3 комнаты
Altinova, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
127 м²
4 Этаж
€ 278,000
Представляем Вам грандиозный проект, предусматривающий строительство элитного жилья в самом …
Дом 4 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
5 Количество комнат
149 м²
Количество этажей 2
€ 545,000
Дуплекс 4+1 с частным бассейном, террасой на крыше, садом, зоной для барбекю и парковкой, в …
Квартира 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
108 м²
1/2 Этаж
€ 317,322
Двухуровневые апартаменты, в современом жилом комплексе в Esentepe! С великолепным видом на …
Дом 4 спальни
Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 820,000
Описание недвижимости : Отдельная вилла с 4 спальнями Структурная система: железобетонная и …
Дом 2 спальни
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
165 м²
2/2 Этаж
€ 377,751
Спецификация Квартиры в Пентхаусе с 2 Спальнями Описание недвижимости : Апартаменты в пентх…
Квартира 2 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
110 м²
1/2 Этаж
€ 357,000
• 100м до пляжа ";The Cove"; • 1 km до Гольф Клуба • Бассейн с соленой водо…
Дом 4 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
5 Количество комнат
200 м²
1/2 Этаж
€ 542,000
• 1 км до Гольф Клуба • Рельефный бассейн пляжного типа • Высококачественны…
Квартира 2 спальни
Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
262 м²
2/3 Этаж
€ 347,000
Проект расположен на востоке Кирении. Благодаря своему современному и уникальному дизайну, р…
Квартира 3 спальни
Cayirova, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
120 м²
1/3 Этаж
€ 330,000
Курорт расположен на южной стороне полуострова Карпас, в недавно развивающемся районе Бафра.…
Квартира 2 спальни
Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
108 м²
1/2 Этаж
€ 301,400
Комплекс в Татлысу расположен на 16000 кв.м элитной недвижимости всего в двух минутах ходьбы…
Дом 3 спальни
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
325 м²
1/1 Этаж
€ 753,000
Этот проект расположен на востоке Кирении. Экзотический стиль жизни с современным, уникальны…
Квартира 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
67 м²
€ 115,576
Однокомнатные апартаменты Расположение район Эсентепе Расстояние 54 км от ап. Эрджан, 82 к…
Пентхаус 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
145 м²
€ 278,582
Люкс Пентхаус 2+1 с видом на море Расположение район Эсентепе Расстояние 54 км от ап. Эрдж…
Вилла 4 комнаты
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
280 м²
€ 704,180
Коттедж 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 675,000
Особенности проекта: Очаровательная двухуровневая вилла в средиземноморском стиле с крытой в…
Квартира 3 комнаты
Протарас, Кипр
3 Количество комнат
163 м²
€ 658,000
Продается трехкомнатная квартира в Джермасогея - провинция Лимассол, с 129 кв.м. крытые инте…
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
145 м²
€ 1,100,000
Продается новая квартира с тремя спальнями в пентхаусе с садом на крыше в туристической зоне…
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
145 м²
€ 1,100,000
Продается новая квартира с тремя спальнями в пентхаусе с садом на крыше в туристической зоне…
Квартира 3 комнаты
Протарас, Кипр
3 Количество комнат
192 м²
€ 924,000
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
195 м²
€ 1,080,000
Квартира 2 комнаты
Паралимни, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
159 м²
€ 1,116,000
Продается в стадии строительства двухкомнатная роскошная квартира в туристической зоне - про…
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