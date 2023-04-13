Купить недвижимость с бассейном на Северном Кипре

Дом 4 спальни Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра 5 Количество комнат 149 м² Количество этажей 2

€ 545,000

Дуплекс 4+1 с частным бассейном, террасой на крыше, садом, зоной для барбекю и парковкой, в …