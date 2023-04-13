Купить квартира-студия с бассейном на Северном Кипре

Студия 1 спальня Kuzucuk, Турецкая Республика Северного Кипра 1 Количество комнат 64 м² Количество этажей 10

€ 43,855

Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой …