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Realting.com
Турецкая Республика Северного Кипра
Студии
Купить квартира-студия с видом на море на Северном Кипре
Фамагуста
15
Кирения
7
Nicosia
1
Трикомо
1
Студия
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16 объектов найдено
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Студия 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
46 м²
9/11 Этаж
€ 90,931
в 700 метрах до Средиземного моря и оборудованного пляжа Лонг Бич Инфраструкт…
Студия 1 спальня
Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
2/4 Этаж
€ 58,231
Шикарные апартаменты в престижном комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Студия 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
3/5 Этаж
€ 62,711
Шикарные апартаменты в престижном комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Студия 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
46 м²
10 Этаж
€ 103,454
Статус: Студия Количество комнат: 1 Общая площадь: 46 кв.м Вид: на море…
Студия
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
46 м²
10 Этаж
€ 103,808
Статус : студия Общая площадь : 46 кв.м Балкон : терраса 8 кв.м…
Студия 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
45 м²
1/2 Этаж
€ 79,602
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе 100 метров до моря. В ком…
Студия 2 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
€ 188,741
Hаходится на возвышенности региона BOGAZ! 36 шикарных апартаментов с панорамным видом …
Студия 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
Количество этажей 2
€ 110,827
Эксклюзивный проект от нашей компании! Получите кусочек роскошной жизни в этом потрясающем к…
Студия 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
Количество этажей 2
€ 101,895
Лучшая инвестиция в недвижимость у Средиземного моря!!! Предлагаем Вам непревзойденную ро…
Студия 1 спальня
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
34 м²
Количество этажей 20
€ 73,749
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА: НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦ…
Студия 1 спальня
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
50 м²
9/10 Этаж
€ 58,967
Й ВАРИАНТ!
Студия 1 комната
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
2/9 Этаж
€ 76,419
Возможно ли купить место в раю? Возможно, но не место,а комфортные апартаменты! Покупка н…
Студия 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
42 м²
€ 92,545
Потрясающий комплекс вилл на Северном Кипре Проект находится в Эсентепе, Кирения Идеал…
Студия 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
Количество этажей 2
€ 73,341
Студия 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
47 м²
1/2 Этаж
€ 118,616
Новый проект в районе Эсентепе, премиум класса на 1й линии Средиземноморского побережья. Рас…
Студия 1 комната с Покупка недвижимости, с Инвестиции
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
7/13 Этаж
€ 73,328
Квартира отремонтированная с оборудованной кухней и санузлом, без мебели, с террасой с видом…
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