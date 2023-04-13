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  2. Турецкая Республика Северного Кипра

Купить недвижимость с видом на море на Северном Кипре

квартиры
655
дома
412
161 объект найдено
Студия 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 46 м² 9/11 Этаж
€ 90,931
в 700 метрах до Средиземного моря и оборудованного пляжа Лонг Бич    Инфраструкт…
Студия 1 спальняв Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 2/4 Этаж
€ 58,231
Шикарные апартаменты в престижном  комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Квартира 1 спальняв Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 3/5 Этаж
€ 54,872
Шикарные апартаменты в престижном  комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Студия 1 спальняв Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 3/5 Этаж
€ 62,711
Шикарные апартаменты в престижном  комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Вилла 3 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 670,512
Villa 3 bedrooms, 3 bathrooms, Closed area 155m2 , Living area 300m2, Land 430m2, Included w…
Квартира 2 спальнив Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 2/2 Этаж
€ 102,289
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе  100 метров до моря. В комплексе…
Многоуровневые квартиры 2 спальнив Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² 1/2 Этаж
€ 201,976
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе  Мальдивы 100 метров до моря. В …
Многоуровневые квартиры 3 спальнив Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м² 1/2 Этаж
€ 297,023
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе CAESAR BLUE 100 метров до моря. В ком…
Квартира 1 спальняв Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 85 м²
€ 199,955
Аэропорт Ларнака 79 км • Никосия 65 км Айя-Напа 45 км• Аэропорт Эрджан 55 км М…
Квартира 1 спальняв Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 60 м²
€ 150,192
Аэропорт Ларнака 79 км • Никосия 65 км. Айя-Напа 45 км• Аэропорт Эрджан 55 км. …
Квартира 1 спальняв Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 62 м² 9 Этаж
€ 134,051
Статус: Квартира  Количество комнат: 1 (1+1) Общая площадь: 62 кв.м. Вид: на м…
Студия 1 спальняв Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
46 м² 10 Этаж
€ 103,454
Статус: Студия  Количество комнат: 1  Общая площадь: 46 кв.м Вид: на море…
Квартира 1 спальняв Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 60 м²
€ 114,778
Статус : квартира  Количество комнат: 1+1 Общая площадь : 60кв.м  Санузел…
Квартира 2 спальнив Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 80 м²
€ 153,442
Статус: Квартира Количество комнат: 2+1 Общая площадь: 80 кв.м Вид: на море на горы…
Студияв Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
46 м² 10 Этаж
€ 103,808
Статус :  студия  Общая площадь :  46 кв.м Балкон : терраса 8 кв.м…
Квартира 1 спальняв Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 62 м² 3 Этаж
€ 124,880
Современный высотный комплекс, окруженный цветущими садами и деревьями, расположенный в 600…
Студия 1 спальняв Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 45 м² 1/2 Этаж
€ 79,602
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе   100 метров до моря. В ком…
Дом 3 спальнив Bahceler, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 3 спальни
Bahceler, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 343 м² 25/26 Этаж
€ 877,000
Продаеться роскошный пентхаус с личным басейном на терресе, в новом строящимся комплексе в с…
Вилла 3 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 230 м² Количество этажей 2
€ 464,485
Студия 2 спальнив Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 2 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
€ 188,741
Hаходится на возвышенности региона BOGAZ! 36 шикарных апартаментов с панорамным видом …
Квартира 2 спальнив Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 90 м²
€ 223,251
Статус : квартира  Количество комнат: 2+1 Общая площадь :90кв.м  Санузел …
Квартира 2 спальнив Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 219 м² Количество этажей 2
€ 285,983
Эксклюзивный проект от нашей компании! Получите кусочек роскошной жизни в этом потрясающем к…
Студия 1 спальняв Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² Количество этажей 2
€ 110,827
Эксклюзивный проект от нашей компании! Получите кусочек роскошной жизни в этом потрясающем к…
Пентхаус 2 спальнив Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 135 м² Количество этажей 2
€ 176,357
Лучшая инвестиция в недвижимость у Средиземного моря!!! Предлагаем Вам непревзойденную ро…
Студия 1 спальняв Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² Количество этажей 2
€ 101,895
Лучшая инвестиция в недвижимость у Средиземного моря!!! Предлагаем Вам непревзойденную ро…
Квартира 1 спальняв Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
€ 138,941
Продается строящаяся квартира с планировкой 1+1 (одна спальня и гостиная) по цене 129 000 фу…
Квартира 1 спальняв Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
€ 114,169
Комплекс находится на возвышенности региона BOGAZ! 36 шикарных апартаментов с панорамным …
Квартира 2 спальнив Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
€ 230,000
Статус : квартира Количество комнат: 2+1 С бассейном Санузел : совмещенный Вид: …
Квартира 2 спальнив Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 90 м²
€ 214,120
Статус : квартира Количество комнат: 2+1 Общая площадь: 90 кв.м Санузел : совмещенн…
Вилла 3 спальнив Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 480 м²
€ 398,112
Статус : вилла Количество комнат: 3+1 С бассейном  Общая площадь: 480 кв.м …

Регионы с недвижимостью на продажу

Кирения
Фамагуста
Никосия
Karavas
Трикомо
Agios Epiktitos
Guzelyurt

Параметры недвижимости на Северном Кипре

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