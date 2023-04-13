Купить комнату с бассейном на Северном Кипре

Квартира 1 спальня Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра 2 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м² 2/13 Этаж

€ 71,907

Проект в 300 м от пляжа включает в себя: 2 квартирных блока с оборудованными…