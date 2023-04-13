Купить комнату с видом на море на Северном Кипре

Квартира 1 спальня с Вид на жительство и гражданство Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра 2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м² 5/6 Этаж

€ 64,892

Если вы хотите жить в собственном доме, то данный комплекс представляет вашему вниманию таун…