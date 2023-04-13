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Купить пентхаус с бассейном на Северном Кипре

Кирения
27
Фамагуста
14
Трикомо
8
Karavas
3
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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м²
€ 278,582
Люкс Пентхаус 2+1 с видом на море Расположение район Эсентепе Расстояние 54 км от ап. Эрдж…

Параметры недвижимости на Северном Кипре

с видом на горы
с видом на море
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