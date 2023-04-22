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Виллы в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра

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1 объект найдено
Вилла 1 комната в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 535,000
Вилла был построен в 2008 году , общая площадь застройки составляет 270 кв.м и земельный уча…

Параметры недвижимости в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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