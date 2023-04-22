Особняк 4 спальни Leonarisso, Турецкая Республика Северного Кипра 6 Количество комнат 4 ванных комнат 300 м²

€ 2,076,736

Великолепная вилла 4 + 2 с собственным пляжем в Искеле-Богазе. Эта великолепная вилла с част…