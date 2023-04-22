Квартира 1 спальня Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра 1 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 2/4 Этаж

€ 57,100

Это как раз то место, и оно вас не подводит. Отель расположен на восточном побережье острова…