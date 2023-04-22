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Квартиры с видом на горы в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 2 ванных комнат 6/1 Этаж
€ 698,000
Продается квартира площадью 166 кв.м В Никосии. Квартира расположена на седьмом этаже и сост…

Параметры недвижимости в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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