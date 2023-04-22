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Турецкая Республика Северного Кипра
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Квартиры в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира
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20 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
2 ванных комнат
125 м²
€ 1,083,000
Situated in the heart of the city, on one of its busiest streets, this majestic project stan…
Квартира 4 комнаты
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается квартира площадью 332 кв.м В Никосии. Квартира расположена на этаже и состоит из Н…
Квартира 3 комнаты
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
1/1 Этаж
€ 330,000
Продается квартира площадью 121 кв.м В Никосии. Квартира расположена на этаже и состоит из Н…
Квартира 3 комнаты
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2/1 Этаж
€ 360,000
Продается квартира площадью 159 кв.м В Никосии. Квартира расположена на этаже и состоит из Н…
Квартира 1 спальня
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 145,000
Продается квартира площадью 55 кв.м В Никосии на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 2 спальни
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 310,000
Продается квартира площадью 147 кв.м В Никосии на стадии строительства. Квартира расположена…
Квартира 3 спальни
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
2 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 260,000
Продается квартира площадью 115 кв.м В Никосии на стадии строительства. Квартира расположена…
Квартира 2 спальни
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 197,000
Продается квартира площадью 98 кв.м В Никосии на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 1 спальня
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
68 м²
€ 685,000
Жилая башня в категории «Лучшая элитная недвижимость на Кипре» формирует новый уровень жизни…
Квартира 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
400 м²
€ 1,179,000
The Asteroid - это коммерческая башня с элегантным привлекательным фасадом, состоящая из 16 …
Квартира 2 спальни
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается квартира площадью 110 кв.м В Никосии. Квартира расположена на первом этаже и состо…
Квартира 3 спальни
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
2 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 165,000
Продается квартира площадью 147 кв.м В Никосии. Квартира расположена на пятом этаже и состои…
Квартира 3 спальни
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
2 ванных комнат
6/1 Этаж
€ 698,000
Продается квартира площадью 166 кв.м В Никосии. Квартира расположена на седьмом этаже и сост…
Квартира 2 спальни
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 230,000
Продается квартира площадью 110 кв.м В Никосии на стадии строительства. Квартира расположена…
Квартира 2 спальни
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
2 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 255,000
Продается квартира площадью 134 кв.м В Никосии на стадии строительства. Квартира расположена…
Квартира 2 спальни
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 215,000
Продается квартира площадью 117 кв.м В Никосии на стадии строительства. Квартира расположена…
Квартира 3 спальни
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
2 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 270,000
Продается квартира площадью 134 кв.м В Никосии на стадии строительства. Квартира расположена…
Квартира 3 спальни
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
2 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 265,000
Продается квартира площадью 140 кв.м В Никосии на стадии строительства. Квартира расположена…
Квартира 2 спальни
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 230,000
Продается квартира площадью 124 кв.м В Никосии на стадии строительства. Квартира расположена…
Квартира 3 спальни
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
3 ванных комнат
10/1 Этаж
€ 2,027,000
Продается квартира 193 кв.м в Никосии. Квартира расположена на 29 этаже и состоит из 3 спале…
Параметры недвижимости в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
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