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Купить недвижимость с бассейном в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Karavas
89
Agios Epiktitos
47
Guzelyurt
1
10 объектов найдено
Дом 4 спальнив Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 4 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
5 Количество комнат 149 м² Количество этажей 2
€ 545,000
Дуплекс 4+1 с частным бассейном, террасой на крыше, садом, зоной для барбекю и парковкой, в …
Квартира 2 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 108 м² 1/2 Этаж
€ 317,322
Двухуровневые апартаменты, в современом жилом комплексе в Esentepe! С великолепным видом на …
Дом 4 спальнив Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 4 спальни
Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 820,000
Описание недвижимости : Отдельная вилла с 4 спальнями Структурная система: железобетонная и …
Квартира 2 спальнив Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 110 м² 1/2 Этаж
€ 357,000
• 100м до пляжа ";The Cove"; • 1 km до Гольф Клуба • Бассейн с соленой водо…
Дом 4 спальнив Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 4 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
5 Количество комнат 200 м² 1/2 Этаж
€ 542,000
• 1 км до Гольф Клуба • Рельефный бассейн пляжного типа • Высококачественны…
Квартира 2 спальнив Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 262 м² 2/3 Этаж
€ 347,000
Проект расположен на востоке Кирении. Благодаря своему современному и уникальному дизайну, р…
Квартира 2 спальнив Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 108 м² 1/2 Этаж
€ 301,400
Комплекс в Татлысу расположен на 16000 кв.м элитной недвижимости всего в двух минутах ходьбы…
Квартира 1 спальняв Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 67 м²
€ 115,006
Однокомнатные апартаменты Расположение район Эсентепе Расстояние 54 км от ап. Эрджан, 82 к…
Пентхаус 2 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м²
€ 277,207
Люкс Пентхаус 2+1 с видом на море Расположение район Эсентепе Расстояние 54 км от ап. Эрдж…
Вилла 4 комнатыв Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 комнаты
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 280 м²
€ 700,704

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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