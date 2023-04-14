Купить квартира-студия с бассейном в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Квартира 2 спальни Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра 1 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м² 1/3 Этаж

€ 64,758

Все дело в месте, и этот не подведет вас. Расположен на восточном побережье острова с красив…