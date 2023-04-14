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Купить квартира-студия с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
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7 объектов найдено
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Студия 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
45 м²
1/2 Этаж
€ 79,209
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе 100 метров до моря. В ком…
Студия 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
Количество этажей 2
€ 110,827
Эксклюзивный проект от нашей компании! Получите кусочек роскошной жизни в этом потрясающем к…
Студия 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
Количество этажей 2
€ 101,895
Лучшая инвестиция в недвижимость у Средиземного моря!!! Предлагаем Вам непревзойденную ро…
Студия 1 спальня
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
34 м²
Количество этажей 20
€ 73,385
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА: НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦ…
Студия 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
42 м²
€ 92,088
Потрясающий комплекс вилл на Северном Кипре Проект находится в Эсентепе, Кирения Идеал…
Студия 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
Количество этажей 2
€ 72,979
Студия 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
47 м²
1/2 Этаж
€ 118,030
Новый проект в районе Эсентепе, премиум класса на 1й линии Средиземноморского побережья. Рас…
Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
с видом на море
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