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Купить квартира-студия с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

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7 объектов найдено
Студия 1 спальняв Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 45 м² 1/2 Этаж
€ 79,209
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе   100 метров до моря. В ком…
Студия 1 спальняв Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² Количество этажей 2
€ 110,827
Эксклюзивный проект от нашей компании! Получите кусочек роскошной жизни в этом потрясающем к…
Студия 1 спальняв Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² Количество этажей 2
€ 101,895
Лучшая инвестиция в недвижимость у Средиземного моря!!! Предлагаем Вам непревзойденную ро…
Студия 1 спальняв Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² Количество этажей 20
€ 73,385
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:   НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦ…
Студия 1 спальняв Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 42 м²
€ 92,088
Потрясающий комплекс вилл на Северном Кипре Проект находится в Эсентепе, Кирения Идеал…
Студия 1 спальняв Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м² Количество этажей 2
€ 72,979
Студия 1 спальняв Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 47 м² 1/2 Этаж
€ 118,030
Новый проект в районе Эсентепе, премиум класса на 1й линии Средиземноморского побережья. Рас…

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
недорогая
элитное
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