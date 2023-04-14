Купить Многоуровневые квартиры с бассейном в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Квартира 1 спальня Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра 1 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м² 1/3 Этаж

€ 55,767

Все дело в месте, и этот вас не подведет. Расположен на восточном побережье острова с красив…