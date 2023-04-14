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Realting.com
Турецкая Республика Северного Кипра
Кирения
Купить недвижимость с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
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49 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
3 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 3
€ 670,512
Villa 3 bedrooms, 3 bathrooms, Closed area 155m2 , Living area 300m2, Land 430m2, Included w…
Квартира 2 спальни
Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
2/2 Этаж
€ 102,289
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе 100 метров до моря. В комплексе…
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
1/2 Этаж
€ 201,976
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе Мальдивы 100 метров до моря. В …
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
1/2 Этаж
€ 297,023
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе CAESAR BLUE 100 метров до моря. В ком…
Студия 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
45 м²
1/2 Этаж
€ 79,602
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе 100 метров до моря. В ком…
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
3 ванных комнат
230 м²
Количество этажей 2
€ 464,485
Студия 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
Количество этажей 2
€ 110,827
Эксклюзивный проект от нашей компании! Получите кусочек роскошной жизни в этом потрясающем к…
Пентхаус 2 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
135 м²
Количество этажей 2
€ 176,357
Лучшая инвестиция в недвижимость у Средиземного моря!!! Предлагаем Вам непревзойденную ро…
Студия 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
Количество этажей 2
€ 101,895
Лучшая инвестиция в недвижимость у Средиземного моря!!! Предлагаем Вам непревзойденную ро…
Квартира 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
Количество этажей 2
€ 85,000
The complex-health center is located in Northern Cyprus in the eastern part of Kyrenia-Bahce…
Студия 1 спальня
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
34 м²
Количество этажей 20
€ 73,749
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА: НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦ…
Квартира 1 спальня
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
122 м²
Количество этажей 20
€ 258,547
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА: НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦ…
Квартира 2 спальни
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
Количество этажей 20
€ 89,673
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА: НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦ…
Пентхаус 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
102 м²
2/2 Этаж
€ 108,839
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
3 ванных комнат
155 м²
€ 482,283
Вилла 4 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
5 Количество комнат
2 ванных комнат
900 м²
Количество этажей 2
€ 648,586
Расположенный в самом сердце Кирении, он разработан с одной центральной идеей: жизнь как веч…
Пентхаус 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Цена по запросу
Квартиры на берегу моря на продажу в Северном Кипре, регион Эсентепе Расположен всего в 200…
Дом 4 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
5 Количество комнат
149 м²
Количество этажей 2
€ 545,000
Дуплекс 4+1 с частным бассейном, террасой на крыше, садом, зоной для барбекю и парковкой, в …
Квартира 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
108 м²
1/2 Этаж
€ 317,322
Двухуровневые апартаменты, в современом жилом комплексе в Esentepe! С великолепным видом на …
Квартира 2 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
110 м²
1/2 Этаж
€ 357,000
• 100м до пляжа ";The Cove"; • 1 km до Гольф Клуба • Бассейн с соленой водо…
Вилла 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Цена по запросу
О проекте и быке; Доступ к пляжу и быку; 500 м до поля для гольфа Korineum & Taurus; Муницип…
Квартира 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Цена по запросу
Квартира 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Цена по запросу
О проекте • Доступ к Cove Beach • 1 км до поля для гольфа Korineum • Общий плавательный басс…
Вилла 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
85 м²
Цена по запросу
О проектеПрямой доступ к & ldquo; бухта & rdquo; пляж1 км до поля для гольфа KorineumОбщий б…
Вилла 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
Цена по запросу
О проекте200 м до & ldquo; The Cove & rdquo; пляж1 км до поля для гольфа KorineumОбщий бассе…
Квартира 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
55 м²
€ 152,506
Имеет 55 квадратных метра Существует множество элементов дизайна интерьера, кот…
Дом 4 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
5 Количество комнат
200 м²
1/2 Этаж
€ 542,000
• 1 км до Гольф Клуба • Рельефный бассейн пляжного типа • Высококачественны…
Квартира 2 спальни
Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
262 м²
2/3 Этаж
€ 347,000
Проект расположен на востоке Кирении. Благодаря своему современному и уникальному дизайну, р…
Пентхаус 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
112 м²
€ 147,126
• 200m до пляжа • 1 km до Гольф Клуба • Бассейн с видом на море …
Квартира 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
85 м²
Количество этажей 2
€ 189,192
• Свободный доступ к пляжу • 1 km до Гольф Клуба • Бассейн с прев…
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Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
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