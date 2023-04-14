Купить особняк с бассейном в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Квартира 2 спальни Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра 3 Количество комнат 2 ванных комнат 219 м² Количество этажей 2

€ 272,916

Эксклюзивный проект от нашей компании! Получите кусочек роскошной жизни в этом потрясающем к…