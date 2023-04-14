Купить дом в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

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Realting.com
Турецкая Республика Северного Кипра
Кирения
Дома
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Karavas
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Таунхаус 2 спальни
Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
128 м²
€ 384,927
Комплекс вилл находится в самой живописной части острова в 10 км от Кирении, на границе посе…
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
3 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 3
€ 667,203
Villa 3 bedrooms, 3 bathrooms, Closed area 155m2 , Living area 300m2, Land 430m2, Included w…
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
3 ванных комнат
230 м²
Количество этажей 2
€ 462,192
Вилла 4 спальни
Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
4 ванных комнат
220 м²
€ 426,058
Проект расположен в спокойном, уютном и живосем, цеверно, 0,000, позиверно, 5, пози. Ун буд…
Таунхаус 3 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат
150 м²
€ 289,501
Жилой комплекс расположен в д.Алсанджак в районе г.Кирении (в 15ти мин.езды), в пешей доступ…
Таунхаус 3 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат
150 м²
€ 289,501
Жилой комплекс расположен в д.Алсанджак в районе г.Кирении (в 15ти мин.езды), в пешей доступ…
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
3 ванных комнат
155 м²
€ 479,903
Вилла 4 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
5 Количество комнат
2 ванных комнат
900 м²
Количество этажей 2
€ 645,384
Расположенный в самом сердце Кирении, он разработан с одной центральной идеей: жизнь как веч…
Дом 4 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
5 Количество комнат
149 м²
Количество этажей 2
€ 545,000
Дуплекс 4+1 с частным бассейном, террасой на крыше, садом, зоной для барбекю и парковкой, в …
Дом 4 спальни
Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 820,000
Описание недвижимости : Отдельная вилла с 4 спальнями Структурная система: железобетонная и …
Вилла 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Цена по запросу
О проекте и быке; Доступ к пляжу и быку; 500 м до поля для гольфа Korineum & Taurus; Муницип…
Вилла 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
85 м²
Цена по запросу
О проектеПрямой доступ к & ldquo; бухта & rdquo; пляж1 км до поля для гольфа KorineumОбщий б…
Вилла 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
Цена по запросу
О проекте200 м до & ldquo; The Cove & rdquo; пляж1 км до поля для гольфа KorineumОбщий бассе…
Дом 4 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
5 Количество комнат
200 м²
1/2 Этаж
€ 542,000
• 1 км до Гольф Клуба • Рельефный бассейн пляжного типа • Высококачественны…
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
3 ванных комнат
290 м²
Количество этажей 2
€ 393,435
Современная вилла с 3 спальнями, в самом красивом регионе - Эсентепе. Общая площадь: 290м…
Вилла 4 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
5 Количество комнат
4 ванных комнат
285 м²
Количество этажей 2
€ 324,865
Новый комплекс Zephyr расположен в зеленой зоне, много зелени невероятно красивая территория…
Вилла 4 комнаты
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
280 м²
€ 700,704
Коттедж 2 комнаты
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 359,712
Вилла
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
1 250 м²
Количество этажей 2
€ 2,759,941
Замечательный особняк на Средиземном море, общей площадью 1250 квадратных метров, достойно с…
Вилла с Вид на жительство и гражданство
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
575 м²
Количество этажей 2
€ 2,092,919
Прежде всего, мы хотели дать информацию об архитекторе, который спроектировал специальный пр…
Вилла 5 комнат с Инвестиции
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
5 Количество комнат
€ 680,199
Вилла 4 комнаты
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
700 м²
€ 816,238
Вилла общей закрытой площадью 700 м² в современном архитектурном стиле с видом на горы …
Бунгало 3 спальни
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат
€ 224,929
Бунгало 3 спальни
Vasilia, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 141,231
Вилла 3 спальни
Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 203,397
Вилла 5 спален
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат
€ 395,548
Вилла 4 спальни
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат
€ 259,912
Вилла 4 спальни
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат
€ 214,700
Вилла 3 спальни
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 247,535
Бунгало 3 спальни
Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 209,049
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Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
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