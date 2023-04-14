Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Кирения
  4. Коттеджи

Купить коттедж с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Коттедж В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 3 спальнив Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат 150 м²
€ 106,738
Квартира 2 спальнив Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 251,871
Продается квартира площадью 134 кв.м В Никосии на стадии строительства. Квартира расположена…
Квартира 3 спальнив Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат
€ 101,727
Квартира 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 89 м²
€ 67,233
Квартира 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 70 м²
€ 71,819
Вилла 3 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 230 м² Количество этажей 2
€ 462,192
Квартира 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 1/8 Этаж
€ 69,780
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой …
Квартира 1 спальняв Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² Количество этажей 2
€ 81,843
The complex-health center is located in Northern Cyprus in the eastern part of Kyrenia-Bahce…
Вилла 3 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 290 м² Количество этажей 2
€ 393,435
Современная вилла с 3 спальнями, в самом красивом регионе - Эсентепе. Общая площадь: 290м…
Дом 4 спальнив Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 4 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
5 Количество комнат 149 м² Количество этажей 2
€ 542,310
Дуплекс 4+1 с частным бассейном, террасой на крыше, садом, зоной для барбекю и парковкой, в …
Квартира 2 спальнив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 1 ванных комнат 112 м² 9/9 Этаж
€ 95,100
Апартаменты 2 + 1 на 9-ом этаже. Срок дачи в эксплуатацию февраль-март 2022 г. на первой лин…
Квартира 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² Количество этажей 27
€ 74,466
Грандиозный проект компании   находится в самом излюбленном районе Северного Кипра - Ло…

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти