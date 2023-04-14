Турецкая Республика Северного Кипра
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках на Северном Кипре
Новые дома на Северном Кипре
Все новостройки на Северном Кипре
46
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики на Северном Кипре
Жилая
Квартира на Северном Кипре
Пентхаус
Студия
Дом на Северном Кипре
Вилла
Таунхаус
Земельные участки на Северном Кипре
Элитная недвижимость на Северном Кипре
Найти агента на Северном Кипре
Агентства недвижимости на Северном Кипре
Агенты на Северном Кипре
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость на Северном Кипре
Магазин
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость на Северном Кипре
Найти агента на Северном Кипре
Агентства недвижимости на Северном Кипре
Агенты на Северном Кипре
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции на Северном Кипре
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турецкая Республика Северного Кипра
Кирения
Коттеджи
Купить коттедж с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Коттедж
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 3 спальни
Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
150 м²
€ 106,738
Квартира 2 спальни
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
2 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 251,871
Продается квартира площадью 134 кв.м В Никосии на стадии строительства. Квартира расположена…
Квартира 3 спальни
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат
€ 101,727
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
89 м²
€ 67,233
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
70 м²
€ 71,819
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
3 ванных комнат
230 м²
Количество этажей 2
€ 462,192
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
1/8 Этаж
€ 69,780
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой …
Квартира 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
Количество этажей 2
€ 81,843
The complex-health center is located in Northern Cyprus in the eastern part of Kyrenia-Bahce…
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
3 ванных комнат
290 м²
Количество этажей 2
€ 393,435
Современная вилла с 3 спальнями, в самом красивом регионе - Эсентепе. Общая площадь: 290м…
Дом 4 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
5 Количество комнат
149 м²
Количество этажей 2
€ 542,310
Дуплекс 4+1 с частным бассейном, террасой на крыше, садом, зоной для барбекю и парковкой, в …
Квартира 2 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
1 ванных комнат
112 м²
9/9 Этаж
€ 95,100
Апартаменты 2 + 1 на 9-ом этаже. Срок дачи в эксплуатацию февраль-март 2022 г. на первой лин…
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
Количество этажей 27
€ 74,466
Грандиозный проект компании находится в самом излюбленном районе Северного Кипра - Ло…
Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты