Купить бунгало с бассейном в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Студия 1 комната с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра 1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 8/13 Этаж

€ 47,957

Один из самых шикарных комплексов Северного Кипра с отличным инвестиционным потенциалом от з…