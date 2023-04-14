Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Кирения
  4. Бунгало

Купить бунгало с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Agios Epiktitos
2
Karavas
1
Бунгало В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Пентхаус 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² 8/8 Этаж
€ 75,508
Парк Резиденс   Уникальный проект от известного застройщика находится в самом изл…
Квартира 1 спальняв Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
VIP
Квартира 1 спальня
Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 57 м²
€ 142,973
Проект  расположен в спокойном, уютном и живописном месте, всего в 350 метрах от моря, …
Квартира 1 спальня с Вид на жительство и гражданствов Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с Вид на жительство и гражданство
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м² 5/6 Этаж
€ 64,572
Если вы хотите жить в собственном доме, то данный комплекс представляет вашему вниманию таун…
Квартира 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 64,879
Квартира 2 спальнив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 1 ванных комнат 5/13 Этаж
€ 102,985
 Комплекс отельного типа (44 000 кв.м), в процессе строительства - 5 жилых блока. Фунда…
Студия 1 комната с Покупка недвижимости, с Инвестициив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 комната с Покупка недвижимости, с Инвестиции
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м² 7/13 Этаж
€ 72,966
Квартира отремонтированная с оборудованной кухней и санузлом, без мебели, с террасой с видом…
Квартира 2 спальни с Инвестициив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с Инвестиции
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 1 ванных комнат 83 м² 9/13 Этаж
€ 88,080
Один из самых модных комплексов на Северном Кипре с отличным инвестиционным потенциалом от р…
Вилла 3 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 2 ванных комнат 158 м² Количество этажей 2
€ 133,447
Роскошная вилла находится в одном из излюбленных  комплексов Северного Кипра, отлично п…
Квартира 2 спальнив Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 107,265
Квартира 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 50 м²
€ 57,330
Квартира 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 75 м²
€ 61,395
Квартира 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 80 м²
€ 67,650

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на горы
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти