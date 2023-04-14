Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Кирения
  4. Бунгало

Купить бунгало в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Agios Epiktitos
2
Karavas
1
Бунгало В архив
Очистить
3 объекта найдено
Бунгало 3 спальнив Vasilia, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни
Vasilia, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 141,231
Бунгало 3 спальнив Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат
€ 224,929
Бунгало 3 спальнив Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни
Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 209,049

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти