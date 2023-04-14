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Realting.com
Турецкая Республика Северного Кипра
Кирения
Квартиры
Купить квартиру с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Karavas
61
Agios Epiktitos
8
Guzelyurt
1
Квартира
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47 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
2/2 Этаж
€ 101,784
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе 100 метров до моря. В комплексе…
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
1/2 Этаж
€ 200,979
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе Мальдивы 100 метров до моря. В …
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
1/2 Этаж
€ 295,557
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе CAESAR BLUE 100 метров до моря. В ком…
Студия 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
45 м²
1/2 Этаж
€ 79,209
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе 100 метров до моря. В ком…
Студия 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
Количество этажей 2
€ 110,827
Эксклюзивный проект от нашей компании! Получите кусочек роскошной жизни в этом потрясающем к…
Пентхаус 2 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
135 м²
Количество этажей 2
€ 176,357
Лучшая инвестиция в недвижимость у Средиземного моря!!! Предлагаем Вам непревзойденную ро…
Студия 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
Количество этажей 2
€ 101,895
Лучшая инвестиция в недвижимость у Средиземного моря!!! Предлагаем Вам непревзойденную ро…
Квартира 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
Количество этажей 2
€ 85,000
The complex-health center is located in Northern Cyprus in the eastern part of Kyrenia-Bahce…
Студия 1 спальня
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
34 м²
Количество этажей 20
€ 73,385
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА: НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦ…
Квартира 1 спальня
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
122 м²
Количество этажей 20
€ 257,271
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА: НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦ…
Квартира 2 спальни
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
Количество этажей 20
€ 89,230
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА: НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦ…
Пентхаус 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
102 м²
2/2 Этаж
€ 108,302
Пентхаус 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Цена по запросу
Квартиры на берегу моря на продажу в Северном Кипре, регион Эсентепе Расположен всего в 200…
Квартира 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
108 м²
1/2 Этаж
€ 317,322
Двухуровневые апартаменты, в современом жилом комплексе в Esentepe! С великолепным видом на …
Квартира 2 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
110 м²
1/2 Этаж
€ 357,000
• 100м до пляжа ";The Cove"; • 1 km до Гольф Клуба • Бассейн с соленой водо…
Квартира 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Цена по запросу
Квартира 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Цена по запросу
О проекте • Доступ к Cove Beach • 1 км до поля для гольфа Korineum • Общий плавательный басс…
Квартира 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
55 м²
€ 151,753
Имеет 55 квадратных метра Существует множество элементов дизайна интерьера, кот…
Квартира 2 спальни
Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
262 м²
2/3 Этаж
€ 347,000
Проект расположен на востоке Кирении. Благодаря своему современному и уникальному дизайну, р…
Пентхаус 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
112 м²
€ 146,400
• 200m до пляжа • 1 km до Гольф Клуба • Бассейн с видом на море …
Квартира 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
85 м²
Количество этажей 2
€ 188,258
• Свободный доступ к пляжу • 1 km до Гольф Клуба • Бассейн с прев…
Студия 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
42 м²
€ 92,088
Потрясающий комплекс вилл на Северном Кипре Проект находится в Эсентепе, Кирения Идеал…
Квартира 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
75 м²
€ 187,626
Участок идеально расположен на берегу моря с видом на море и горы со всех уголков застройки.…
Квартира 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
60 м²
€ 109,468
Студия 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
Количество этажей 2
€ 72,979
Квартира 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
2 Этаж
€ 167,434
Kвартира на первом этаже расположена в исключительно ухоженном жилом комплексе. В застройке …
Пентхаус 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
2 Этаж
€ 396,100
Квартира 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
2 ванных комнат
119 м²
2 Этаж
€ 94,181
Имеет 53,75 квадратных метра со спальней 13,3 квадратных метра, плюс терраса 11,5 квадратных…
Квартира 2 спальни
Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
108 м²
1/2 Этаж
€ 301,400
Комплекс в Татлысу расположен на 16000 кв.м элитной недвижимости всего в двух минутах ходьбы…
Квартира 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
1/2 Этаж
€ 301,298
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Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
с видом на горы
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