Купить квартиру в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Апартаменты в Кирении — отличный выбор для желающих жить на Северном Кипре
Кирения — самый популярный курорт Северного Кипра, расположенный в живописной части острова. С одной стороны городка расположены горы с одноименным названием, с другой — чистое лазурное побережье. Недвижимость в Кирении пользуется большой популярностью среди россиян, которые планируют ПМЖ в страну с теплым климатом или хотят сделать выгодное капиталовложение.
Преимущества покупки жилья в Кирении:
- Хороший климат — курортный сезон на Северном Кипре длится 10 месяцев.
- Низкий уровень преступности и коррупции.
- Активно развивающаяся инфраструктура и медицина.
- Стабильная банковская система.
Актуальные цены на жилье в Кирении
Правительство Северного Кипра бережно относится к сохранению природных ресурсов, поэтому на острове распространено малоэтажное строительство. Стоимость дома в Кирении зависит от месторасположения. Более дешевая недвижимость — в центре города и возле гор. Чем ближе к морскому побережью, тем выше прайс.
Двухкомнатный или трехкомнатный пентхаус можно приобрести за 35-60 тыс. евро. Элитные просторные апартаменты с собственным бассейном и обустроенной придомовой территорией обойдутся в 170-400 тыс. евро.
Как выгодно купить недвижимость в Кирении
Чтобы стать собственником квартиры или дома на Северном Кипре, нужно получить одобрение в государственных органах. В пакете документов обязательно должна быть справка об отсутствии судимости. Срок рассмотрения — от 4 до 6 месяцев. Все иностранные граждане, купившие жилье в Кирении, могут рассчитывать на быстрое получение ВНЖ, которое оформляется в течение 2-3 недель.