Купить вилла с видом на море в Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра

Квартира 2 спальни Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра 2 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 1/2 Этаж

€ 182,280

Проект Four Seasons Life воплощается в жизнь в самом красивом и естественном месте Средиземн…