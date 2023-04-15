Купить вилла с видом на горы в Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра

Квартира 2 спальни Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра 3 Количество комнат 1 ванных комнат 106 м² 2/13 Этаж

€ 121,412

ЖК находится в нескольких минутах до великолепного песчаного пляжа Лонг Бич, в 10 минут до д…