Купить вилла в Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра

Квартира 2 спальни Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра 3 Количество комнат 108 м² 1/2 Этаж

€ 301,400

Комплекс в Татлысу расположен на 16000 кв.м элитной недвижимости всего в двух минутах ходьбы…