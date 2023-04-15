Купить недвижимость с бассейном в Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра

Вилла 1 спальня Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра 2 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2

Цена по запросу

О проекте200 м до & ldquo; The Cove & rdquo; пляж1 км до поля для гольфа KorineumОбщий бассе…