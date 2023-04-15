Купить пентхаус с бассейном в Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра

Квартира 1 спальня Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра 2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 5/16 Этаж

€ 68,937

Один из самых шикарных комплексов Северного Кипра с отличным инвестиционным потенциалом от з…