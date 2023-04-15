Купить особняк с видом на море в Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра

Квартира 2 спальни Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра 2 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² 1/2 Этаж

€ 76,255

Colesium Court предлагает вам мирную и качественную жизнь в городе, в то же время вдали от ц…