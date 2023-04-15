Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Кирения
  4. Karavas
  5. Особняки

Купить особняк в Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра

Особняк В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальнив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 1 ванных комнат 106 м² 1 Этаж
€ 124,503
Готовый блок в новом комплексо апартаментов и вилл в 50 м от соственног & nbsp; плаща, с Дей…
Дом 2 спальнив Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 2 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 3 ванных комнат 165 м² Количество этажей 2
€ 402,534
Готовая, полностью меблированная вилла 2 + 1 для продажи в Fourseasons, самом популярном про…
Квартира 1 спальняв Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 60 м²
€ 76,725
Квартира 1 ваннаяв Bafra, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 ванная
Bafra, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 45 м²
€ 30,088
Квартира 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м² 15/27 Этаж
€ 77,231
Грандиозный проект компании   находится в самом излюбленном районе Северного Кипра - Ло…
Квартира 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м² 1/13 Этаж
€ 120,375
План оплаты: НА БЛОК «А» 1.000 у.е. депозит 30% первоначальный взнос …
Квартира 2 спальнив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 1 ванных комнат 116 м² 3 Этаж
€ 132,804
Готовый блок в новом комплексо апартаментов и вилл в 50 м от соственног & nbsp; плаща, с Дей…
Квартира 2 спальнив Bafra, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Bafra, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат 69 м²
€ 72,575
Квартира 3 спальнив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 47,941
Квартира 3 спальнив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 125 м²
€ 40,464
Квартира 2 спальнив Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 304,775
Продается квартира площадью 147 кв.м В Никосии на стадии строительства. Квартира расположена…
Квартира 1 спальняв Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 67,681
Realting.com
Перейти