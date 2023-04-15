Купить особняк в Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра

Квартира 2 спальни Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра 3 Количество комнат 1 ванных комнат 106 м² 1 Этаж

€ 124,503

Готовый блок в новом комплексо апартаментов и вилл в 50 м от соственног & nbsp; плаща, с Дей…