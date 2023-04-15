Турецкая Республика Северного Кипра
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках на Северном Кипре
Новые дома на Северном Кипре
Все новостройки на Северном Кипре
46
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики на Северном Кипре
Жилая
Квартира на Северном Кипре
Пентхаус
Студия
Дом на Северном Кипре
Вилла
Таунхаус
Земельные участки на Северном Кипре
Элитная недвижимость на Северном Кипре
Найти агента на Северном Кипре
Агентства недвижимости на Северном Кипре
Агенты на Северном Кипре
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость на Северном Кипре
Магазин
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость на Северном Кипре
Найти агента на Северном Кипре
Агентства недвижимости на Северном Кипре
Агенты на Северном Кипре
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции на Северном Кипре
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турецкая Республика Северного Кипра
Кирения
Karavas
Дома
Купить дом с видом на горы в Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни
Протарас, Кипр
130 м²
€ 1,026,178
Роскошная резиденция расположена в центре Протараса и всего лишь в 400 метрах от его великол…
Вилла 3 спальни
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
390 м²
€ 532,848
Статус : вилла Количество комнат : 3+1 Общая площадь : 390 кв.м Санузел : сов…
Вилла 4 комнаты
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
700 м²
€ 812,449
Вилла общей закрытой площадью 700 м² в современном архитектурном стиле с видом на горы …
Вилла 3 спальни
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат
€ 171,458
Студия 1 спальня
Kuzucuk, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
4/10 Этаж
€ 44,472
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой …
Студия 1 комната
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
2/9 Этаж
€ 68,892
Возможно ли купить место в раю? Возможно, но не место,а комфортные апартаменты! Покупка н…
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
Количество этажей 16
€ 60,126
Один из самых шикарных комплексов Северного Кипра с отличным инвестиционным потенциалом от з…
Пентхаус 3 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 333,328
Квартира 2 спальни
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
186 м²
Цена по запросу
Совершенно новые дома с прямым видом на море на Северном КипреНовый проект премиум-класса, р…
Дом 2 спальни
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
165 м²
2/2 Этаж
€ 377,751
Спецификация Квартиры в Пентхаусе с 2 Спальнями Описание недвижимости : Апартаменты в пентх…
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
53 м²
€ 43,057
Вилла 3 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат
€ 679,628
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты